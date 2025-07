Près de Rouen. Forêt Monumentale : 13 œuvres XXL en forêt de Roumare

Jusqu'en septembre 2026, Canteleu accueille la deuxième édition de Forêt Monumentale en forêt de Roumare. Proposé par la Métropole Rouen Normandie, l'Office national des forêts et la Ville de Canteleu, ce parcours de plus de 4km propose 12 œuvres éphémères et une œuvre pérenne. Face à la dégradation des forêts, cet événement artistique et écologique questionne le lien entre nature et humain. Parmi les créations, vous pourrez découvrir un géant en bois recyclé (photo), un troupeau de sangliers, une cathédrale ou encore un œuf géant… Forêt Monumentale invite à redécouvrir la forêt autrement.

Pratique. Accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7.