Calvados. Soirée planétarium et veillée astronomieà Villers-sur-Mer

Envie d'une soirée la tête dans les étoiles ? Le Paléospace de Villers-sur-Mer propose les 18 et 25 juillet au soir une veillée astronomie pour s'initier à cette discipline et répondre à vos nombreuses questions sur l'espace, que ce soit sur le mouvement des planètes, la vie extraterrestre ou tout simplement les étoiles et les planètes. Selon la météo, vous pourrez même observer les étoiles et les nébuleuses, grâce à de puissants télescopes que détient le Paléospace. Pas de panique, si la météo ne le permet pas, vous assisterez tout de même à une projection d'un film en 360 degrés dans le planétarium.

Pratique. Tarifs et réservation sur paleospace-villers.fr.