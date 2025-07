Chailloué. Jeu de rôle géant sur le thème médiéval au parc Rustik

Le parc à thème RustiK, situé en forêt à Chailloué, plonge ses visiteurs dans un royaume médiéval fantastique. Les joueurs deviennent les héros d'un jour en participant à des quêtes, à l'image d'un jeu de rôle grandeur nature. Des personnages, des trésors et des mystères sont à découvrir. Deux formules d'aventure sont au choix : "les aventures questeurs" pour de courtes quêtes à effectuer en groupes de 2 à 6 personnes, et "les périples veilleurs" pour des aventures collectives et scénarisées de plus longue durée. Nouveauté : un pack découverte offre une visite guidée du royaume pour ceux qui hésitent à se lancer dans l'aventure.

Le parc est ouvert du lundi au samedi. Plus d'informations sur rustik.fr.