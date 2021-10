Chailloué. Orne : le parK RustiK dans les starting-blocKs

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

"Aventures, quêtes et légendes", ainsi se présentait RustiK, début 2018. Ce projet d'Escape-Game, sous forme de parc de loisir avec trois ambiances différentes, avait alors suscité un intérêt inespéré par ses promoteurs. Ils ont passé toute l'année 2018 à peaufiner leur projet, à régler l'administratif, mais aussi à créer les aventures qu'ils proposeront aux visiteurs. Oyez, braves gens, 2019 sera l'année de la concrétisation de RustiK !

Tout un monde à imaginer !

Ils sont partis d'une page blanche… Après un accueil très favorable début 2018, les porteurs du projet RustiK ont dû abattre un travail considérable. Écoutez Julien Prévost-Merlin, porteur du projet :

Julien Prévost-Merlin Impossible de lire le son.

Début 2018, les personnes désireuses d'investir dans RustiK s'étaient manifestées nombreuses, dans l'Orne, en Normandie et ailleurs. Mais ce n'est que fin décembre 2018 que ces intentions d'investissement vont se concrétiser :

Julien Prévost-Merlin Impossible de lire le son.

Même si ses initiateurs ont le projet RustiK dans la tête depuis plusieurs années, c'est le crown-equity, porté par les Chambres de commerces de Normandie (kiosk-to-invest) qui marquera son vrai top-départ, en concrétisant le financement du projet :

Julien Prévost-Merlin Impossible de lire le son.

Histoires, créatures, légendes, les différents scénarios et décors s'affinent. Accessibilité, sécurité, et installation technique sont en cours. Une communauté RustiK commence même déjà à voir le jour. Le financement du projet se monte à 8,3 millions d'euros. C'est à la fois peu et beaucoup :

Julien Merlin-Prévost Impossible de lire le son.

Le dossier technique de RustiK sera bouclé au premier semestre 2019 avec les services préfectoraux. Le dépôt du permis de construire est prévu à l'été 2019, avec un début de chantier programmé en septembre de la même année. L'équipe qui porte le projet, que l'on comptait début 2018 sur les doigts d'une seule main, compte désormais plus d'une trentaine de personnes qualifiées :

Julien Merlin-Prévost Impossible de lire le son.

Le clip de présentation de RustiK est sorti en novembre 2018. RustiK devrait créer 50 emplois, dont 15 permanents et 35 saisonniers. Ce parc n'accueillera quotidiennement pas plus de 1500 visiteurs, pour rester à taille humaine et garder la quiétude nécessaire aux différentes quêtes proposées. Les visiteurs seront les acteurs de leur aventure. Ouverture au public prévue en avril 2021.

• Lire aussi. Le Seigneur des Anneaux à l'honneur au festival Cidre et Dragon



• Lire aussi. L'Escape Game Kids débarque à Caen !





Appel à déco : RustiK lance un appel à tous ceux qui souhaiteraient se débarrasser de vieux fûts, et de tout objet qui pourrait servir aux décors. www.rustik.fr