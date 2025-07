Près du Havre. Après un refus d'obtempérer, il se jette sur la banquette arrière et nie avoir conduit

Ses tentatives de dissimulation ne l'auront pas empêché de finir en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse. Un homme de 35 ans a été interpellé par la police à Montivilliers, mardi 1er juillet vers 00h30, indique une source policière.

Une patrouille de la Brigade anti-criminalité (BAC) le repère au volant de son véhicule, roulant à vive allure. Le suspect est vu en train de griller un stop. Les policiers veulent alors le contrôler mais le chauffard prend la fuite.

Le suspect nie avoir conduit

Il finit par s'immobiliser un peu plus loin et tente une audacieuse défense. Sous l'œil des policiers, il se jette sur la banquette arrière de son véhicule et prétend qu'il n'était pas au volant, selon la même source.

Les agents de la BAC interpellent le suspect, originaire de Montivilliers. Il a été contrôlé positif à l'alcool.