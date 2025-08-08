Rouen. Un commerçant mis en examen après un viol aggravé sur une jeune stagiaire de 16 ans

Un commerçant originaire de Rouen a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol aggravé sur une mineure, informe le parquet de Rouen, vendredi 8 août. D'après le procureur de la République de Rouen, les faits remontent à la nuit de mardi 5 août à mercredi 6 août.

La victime connaissait son agresseur

L'individu dont on ne connaît ni l'âge ni l'identité est soupçonné d'avoir porté des coups et violé une adolescente de 16 ans. Toujours d'après le procureur qui mène l'enquête, la victime connaissait son agresseur. L'adolescente avait en effet réalisé un stage dans le commerce du suspect.

Des analyses toxicologiques sont en cours

Elle aurait expliqué aux forces de l'ordre s'être réveillée mercredi 6 août dans le logement du suspect "en supportant de nombreuses traces de coups et en ayant été violée, mais sans se souvenir de quoi que ce soit". Des analyses toxicologiques sont en cours, "dont les résultats permettront de savoir quels produits ont pu être consommés", indique le parquet. L'enquête se poursuit.