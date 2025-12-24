En ce moment Too Sweet HOZIER
Près de Rouen. Deux agents de Quevilly Habitat victimes de tirs de mortier

Sécurité. Deux agents de Quevilly Habitat ont été victimes de tirs de mortier, mercredi 24 décembre au Grand-Quevilly. C'est un homme qui tirait des feux d'artifice depuis son balcon. Les tirs n'étaient pas volontaires.

Publié le 24/12/2025 à 13h59 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Deux agents de Quevilly Habitat victimes de tirs de mortier
Il tire des feux d'artifice depuis son balcon. L'homme, ivre, faisait l'objet d'un mandat de recherche. - Illustration

Deux agents de Quevilly Habitat ont été victimes de tirs de mortier, mercredi 24 décembre vers 00h35 au Grand-Quevilly. Ils étaient en mission de sécurisation rue du 19 mars. Ils ont vu un homme tirant des feux d'artifice depuis son balcon, en l'air et vers le sol. L'un des agents, 36 ans, a évité de peu l'un des mortiers. Le tir n'était a priori pas volontaire.

Il avait acheté les feux d'artifice pour l'anniversaire de son fils

La police s'est rendue sur les lieux. L'auteur du tir a été interpellé dans les parties communes de son immeuble. Il s'agit d'un homme de 30 ans. Il était ivre. Il a expliqué aux policiers qu'il avait acheté une cinquantaine de feux d'artifice pour l'anniversaire de son fils en septembre dernier et qu'il lui en restait. L'homme, sous bracelet électronique, fait l'objet d'un mandat de recherche.

