Guerquesalles. Un appel aux dons est lancé pour restaurer trois vitraux d'une église

Edifiée en 1328, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois abrite trois vitraux signés de l'atelier Duhamel-Marette, référence de la "renaissance du vitrail au XIXe siècle", précise Anouchka Ancona, présidente de l'association de sauvegarde de l'église communale. Une convention tripartite signée le 20 décembre entre la mairie, la Fondation du patrimoine et l'association a permis de lancer une collecte de dons pour restaurer les vitraux. L'association espère récolter 2 500€.

"Il suffit d'un petit choc et tout se casse"

Les trois vitraux se distinguent par "leurs paysages en arrière-plan et le dessin, qui l'emportent sur la structure traditionnelle du vitrail", explique la présidente de l'association.

Mais le temps a fait son œuvre. "Les peintures s'effacent, les plombs sont fragiles, les morceaux de verre ne sont plus tenus… Il suffit d'un petit choc et tout se casse", alerte Anouchka Ancona. L'association de sauvegarde espère pouvoir rénover les vitraux à partir de mars prochain. Ils partiront à Lisieux pour se refaire une beauté.

En attendant, les dons peuvent être défiscalisés à 75 % jusqu'au 31 décembre et jusqu'à 66 % à partir de la nouvelle année.

Pratique. Pour faire un don, rendez-vous sur fondation-patrimoine.org