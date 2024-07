Près de Flers. Des graffitis sataniques peints sur l'église de Saint-Paul

Dans la matinée du dimanche 21 juillet, un habitant de Saint-Paul, près de Flers, a découvert des graffitis sataniques ornant la façade. Les murs et le sol étaient couverts de symboles et de phrases telles que "Faux dieu", "666", "menteur", ainsi que des croix inversées et des pentagrammes, tous peints en rouge vif.

Les murs ainsi que le sol ont été entièrement couverts de symboles sataniques peints en rouge.

Face à cet acte de vandalisme, le maire Jean-Marie Pothé a déposé plainte. Les graffitis, encore visibles sur le bâtiment, devraient être nettoyés dans les plus brefs délais.