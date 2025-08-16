Seine-Maritime. Foire d'été au Havre : immersion au cœur des manèges, douceurs et souvenirs en famille

Depuis la mi-juillet, la fête foraine s'est installée sur la plage du Havre. Manèges, stands de jeux et points de restauration occupent une partie du front de mer, attirant chaque jour de nombreux visiteurs. L'événement, devenu un rendez-vous estival régulier, se poursuivra jusqu'au mercredi 20 août.

Les manèges au cœur de l'animation

Les attractions s'enchaînent sur la plage : balançoires aériennes, bateau pirate qui tangue, bulles géantes flottant sur l'eau, auto tamponneuse, machines à sous et pêche aux canards… Il y en a pour tous les âges et toutes les envies. Au stand de tir à la carabine, Gary Malaroche, forain depuis plusieurs années, se montre soulagé par l'arrivée des beaux jours : "Le début de saison a été très compliqué, il a beaucoup plu. Mais depuis une dizaine de jours, avec le retour du soleil, la fréquentation est en hausse. Ça va nettement mieux."

Parmi les visiteurs, Philippe observe son fils de 7 ans, Oscar, s'amuser dans une bulle géante dans une piscine : "Mon fils Oscar a l'air d'adorer, il s'amuse comme un petit fou, on le voit à son sourire, ça fait plaisir à voir. On n'est là que pour deux jours, donc on essaie de profiter un maximum à la plage. C'est très sympa, l'ambiance est festive, il fait beau, c'est super." Mais malgré l'ambiance, certains regrettent le manque de diversité dans les attractions. Sofia note : "Pour les petits, tout ce qui est pêche au canard, tir avec les ballons, ça va. Mais pour les plus grands, c'est vrai qu'on fait vite le tour." Inès partage cette impression : "En fait, je trouve que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de renouveau. Quand il y a la foire, on sait déjà qu'il y aura les autos tamponneuses, la pêche au canard, etc."

Les gourmandises

Pas de fête foraine sans sucreries ! Le stand La Louisiane attire petits et grands avec ses pommes d'amour, gaufres, crêpes, confiseries… et bien sûr, les incontournables barbes à papa. Dorian, un habitué, a ses rituels : "J'y vais régulièrement dès que j'ai le temps. Je fais un petit coup de pince à cadeaux et je prends un petit truc à manger, une gaufre, des chichis… C'est à peu près la même chose mais on trouve toujours une gourmandise à manger qui nous plaît. "

Fatoumata a acheté des gaufres à ses deux enfants : "On a fait de l'auto tamponneuse. Il y a beaucoup de choix pour les enfants, mais par contre, on joue aux machines mais on ne gagne pas," raconte-t-elle en rigolant, une crêpe à la main.

Un budget à prévoir

Mais qui dit fête foraine dit aussi dépenses. Entre les tours de manège, les jeux et les gourmandises, la note peut vite grimper. Fatoumata en témoigne : "Parfois on dépense 60 euros, voire 80 euros, pour faire plaisir aux enfants et se faire plaisir aussi à nous les mamans." Hassan, étudiant, estime que "l'offre de nourriture est suffisamment variée, même s'il faut être prêt à y mettre le prix." De son côté, Sofia fait attention à ses finances : "Je ne dépense pas au-dessus de 20 euros, on se fait plaisir et voilà."

La foire reste un moment privilégié pour créer des souvenirs en famille. Comme le dit Dorian, "celle de la gare est plus grande, il y a les attractions, mais je pense que celle de la plage c'est surtout pour passer du temps avec les enfants".

Pour les manèges à sensations il faudra attendre l'arrivée de la foire Saint-Michel au Havre, du samedi 20 septembre au dimanche 12 octobre. Mais d'ici là, les forains de la plage accueillent avec le sourire les familles jusqu'à mercredi 20 août.