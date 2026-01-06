En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Le Havre. Un homme vole dans une voiture, il est arrêté grâce à la vidéoprotection

Sécurité. Un homme de 36 ans a été arrêté au Havre, lundi 5 janvier. La veille, il avait forcé une voiture sur un parking pour commettre un vol. C'est la vidéoprotection qui a permis son interpellation.

Publié le 06/01/2026 à 14h08 - Par Gilles Anthoine
Un voleur à la roulotte a été arrêté au Havre grâce à la vidéoprotection. - Illustration

Lundi 5 janvier, un homme a été arrêté au Havre à la suite d'un vol à la roulotte. Le vol a été commis la veille, dimanche 4 janvier, sur le parking du Decathlon des Docks. Le lundi peu après 15h, les opérateurs de la vidéoprotection de la ville repèrent le suspect descendant du tramway à hauteur de la gare. La police s'est rendue sur place et a pu l'interpeller Cours de la République, à l'angle du boulevard de Strasbourg.

L'homme faisait l'objet d'une interdiction de territoire

Lors de son contrôle, les forces de l'ordre ont retrouvé sur cet homme de 36 ans un brise-vitre, une pince coupante et un morceau de résine de cannabis. Il a été placé en garde à vue. Les fichiers ont révélé que le suspect faisait l'objet de plusieurs mesures en cours : une interdiction de retour sur le territoire, une assignation à résidence et une interdiction judiciaire du territoire.

