Municipales 2026. A Rouen, le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol officialise sa candidature

Politique. Mercredi 7 janvier, le maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie a officialisé sa candidature pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains et pour la présidence de la Métropole.

Publié le 07/01/2026 à 13h49 - Par Justine Carrère
Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie a annoncé mercredi 7 janvier sa candidature aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Le maire socialiste de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé mercredi 7 janvier sa candidature aux élections municipales 2026 (les 15 et 22 mars prochains) et à la présidence de la Métropole. Il a dévoilé les grands axes de sa campagne.

"Aller plus loin sur la gratuité des transports"

Le maire sortant a, en premier lieu, insisté sur la mobilité, souhaitant "aller plus loin sur la gratuité des transports". Il a notamment évoqué la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 65 ans. Selon lui, "c'est un enjeu métropolitain et municipal".

Soutenir les familles monoparentales

Nicolas Mayer-Rossignol souhaite aussi mettre l'accent sur les familles monoparentales. "On sait que c'est difficile pour elles", livre-t-il en citant notamment le logement, les horaires des crèches et des écoles. "On peut et on doit agir", complète-t-il, indiquant qu'il souhaitait aider ces familles "avec des aides financières".

La sécurité et la santé

L'autre grand thème avancé par l'élu concerne la sécurité. "Je veux une présence policière municipale tous les jours", a-t-il précisé. Nicolas Mayer-Rossignol a également évoqué "les enjeux de santé environnementale et l'accès à la santé".

Enfin, Nicolas Mayer-Rossignol a évoqué le stationnement : "C'est compliqué et ça peut être cher", relate-t-il. Selon le maire de Rouen, "on doit faire mieux ensemble, pour que les usagers puissent bénéficier d'un accès aux transports en commun et aux parkings, moins cher."

Enfin, le maire sortant a assuré qu'il allait présenter "une équipe renouvelée. Il faut un mélange entre un renouvellement et l'expérience".

