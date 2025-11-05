Municipales 2026. Pas encore officiellement candidat à Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol défend son bilan

"L'heure est au bilan", indique le maire socialiste de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol lors d'une conférence de presse avec son groupe Fiers de Rouen, mardi 4 novembre. "Ce n'est pas encore le temps de la candidature." Déjà, parce qu'il est de coutume pour le maire sortant de se déclarer le plus tard possible… Mais aussi parce que l'élu a souhaité être entièrement transparent sur son état de santé, lorsqu'il a révélé être soigné pour un cancer en novembre 2024. "J'ai fait l'objet d'une immunothérapie toute l'année 2025, qui vient de se terminer. Je vais bien. J'attends des résultats médicaux en décembre. Chacun peut comprendre que je ne puisse pas me décider avant ces résultats", indique-t-il.

"Je veux de l'efficacité"

Mais que l'on ne s'y trompe pas. La campagne est bien lancée. Et évidemment, la volonté est là. "Il y a ce lien affectif qui a été créé avec les Rouennais. Je vis à Rouen, je vis Rouen, je respire Rouen, je transpire Rouen et on a envie de porter plein de choses ! Ne revenons pas en arrière", lance-t-il enthousiaste. Et déjà de clarifier ses ambitions. S'il peut être candidat, il le sera pour la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie, qu'il préside actuellement. "Un très grand nombre de sujets comme les transports, les nids-de-poule, les camions poubelles dépendent de la Métropole. Je veux de l'efficacité."

Une défense du bilan

Avant de parler programme, le collectif Fiers de Rouen, qui s'est créé pour les élections municipales de 2020, cherche à défendre un bilan. Un livret pour le présenter est distribué dans les boîtes aux lettres des Rouennais. Finances de la Ville, sécurité, transition écologique, culture… Les principales réalisations du mandat y sont présentées. Une série de réunions publiques débute, dès le jeudi 6 novembre, pour échanger dans chaque quartier de la ville sur ce bilan.

La plus grande fierté de Nicolas Mayer-Rossignol ? La gratuité des transports, le samedi, pour les moins de 18 ans et lors des pics de pollution ou de certains événements. "Prenez une maman seule avec trois enfants. La gratuité pour les moins de 18 ans, c'est 600€ de pouvoir d'achat en plus. Je suis fier de ça. C'est aussi bon pour l'écologie. Ça, c'est la social-écologie."

Une "extrême-droitisation" de la société

Dans un message à peine masqué à Jean-Michel Bérégovoy, candidat déclaré pour les écologistes et membre de sa majorité actuelle, Nicolas Mayer-Rossignol souhaite porter un rassemblement des démocrates et des humanistes. Il regrette ce qu'il qualifie "d'extrême droitisation" de la société et déplore, parmi les oppositions qu'il faille choisir entre "extrême droite et droite extrême", y compris pour ce qui est de la candidature de Marine Caron, candidate Horizon porteuse d'un rassemblement de la droite et du centre.

Un premier sondage place Nicolas Mayer-Rossignol en tête

Alors que le maire annonce sa tournée bilan, comme un début de campagne, France 3 Normandie révèle les résultats d'un sondage du parti socialiste de Seine-Maritime commandé en juin 2025 sur les élections et réalisé sur un échantillon de 805 personnes. Il donne Nicolas Mayer-Rossignol en tête, devant Marine Caron dans deux scénarios : l'un où le PS part uni avec les écologistes et les communistes (42% devant Marine Caron à 25%), l'autre où le PS part seul (32% devant Marine Caron à 25%).