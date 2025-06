Municipales 2026. Avec le soutien d'Edouard Philippe, Marine Caron se lance dans la course à la mairie de Rouen

"Il y a peu de villes où la logique de rassemblement est aussi avancée, ça dit beaucoup de choses de la candidature de Marine Caron", vante Edouard Philippe, le maire du Havre. Lundi 2 juin, l'ancien Premier ministre est venu à Rouen soutenir la course à la mairie de l'élue de son parti Horizons, devant plusieurs centaines de sympathisants et de nombreux élus seinomarins de la droite et du centre. Etaient présents pêle-mêle le président du Département de Seine-Maritime, Bertrand Bellanger, les sénatrices Catherine Morin-Desailly et Agnès Canayer ou encore la députée Annie Vidal, en plus de maires de la Métropole. Le rassemblement, annoncé au mois d'avril, semble donc se concrétiser avec les soutiens du parti présidentiel Renaissance, des Républicains, des Centristes mais aussi des représentants du MoDem, d'Horizons ou du Parti radical. "Il nous reste neuf mois pour construire ce rassemblement, neuf mois pour gagner", a-t-elle lancé, arguant que cette union va au-delà des "composantes politiques". Le constat, partagé par ses alliés, est en tout cas que ce camp doit nécessairement partir rassemblé pour peser dans la campagne, tout en se tenant à distance de l'extrême droite. En 2020, trois listes hors Rassemblement national représentaient cette famille politique à Rouen.

"Il faut aimer le contact"

"Le rassemblement est la condition sine qua non de la victoire", a insisté Edouard Philippe, en prenant pour preuve son expérience personnelle à la mairie du Havre, remporté par Antoine Rufenacht dès 1995 dans un bastion communiste. Le natif de Rouen, qui a grandi en partie à la Grand'Mare, est venu distiller quelques conseils à sa candidate. "Je lui ai dit que quand on veut être maire, il faut dire à ses concitoyens où on veut emmener sa ville avec une vision à long terme cohérente. Il faut aussi aimer le contact ! C'est la réalité du mandat de maire", insiste-t-il. "Je me suis retrouvé dans ses conseils, a répondu la trentenaire, qui parle d'Edouard Philippe comme d'un ami. La dynamique est lancée !"

Un ticket avec Laurent Bonnaterre à la Métropole ?

Sans encore détailler son programme qui se construit, Marine Caron a dessiné des grandes priorités, sur la sécurité avec des moyens supplémentaires pour la police municipale qu'elle souhaite armer, ou l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Elle fustige aussi ce qu'elle considère être un déficit d'investissements sur les équipements publics en parlant "d'écoles et de gymnases délaissés".

Sur la gouvernance, elle entend également marquer sa différence avec Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie. "Le maire de Rouen doit l'être à 100%", estime-t-elle, même si la paire doit travailler main dans la main. Et de dessiner déjà un soutien à Laurent Bonnaterre, le maire Horizons de Caudebec-lès-Elbeuf pour la présidence de la Métropole.