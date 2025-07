Côte de Nacre. Tous à l'eau ! Découvrez le centre de loisirs nautiques à Asnelles

A 13km de Bayeux, entre Courseulles-sur-Mer et Arromanches-les-Bains, le centre de loisirs nautiques d'Asnelles propose tout l'été des activités sur le littoral. En famille ou entre amis, et tous niveaux confondus, chacun peut trouver chaussure à son pied grâce au large choix possible d'activités. Vous pouvez par exemple vous initier au char à voile sur Gold Beach, l'une des plages du Débarquement. Des séances d'initiation de 1h30 sont encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat. Découvrez également le port artificiel d'Arromanches en kayak et paddle de mer, pour une balade de 45 minutes ou 1h30, avec un moniteur. Enfin pour les plus petits, le Jardin des Mers propose de découvrir le milieu marin à travers diverses activités, selon la météo. Les enfants peuvent faire des balades en bateau semi-rigide ou en char à voile, pêcher à pied, créer un aquarium, fabriquer et faire voler un cerf-volant…

Pratique. Plus d'informations pour les tarifs des séances sur le site charavoile-asnelles.fr.