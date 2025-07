Cyclisme. Kévin Vauquelin blessé en descendant d'un escalier, mais bien présent au Critérium de Lisieux

La tuile pour Kévin Vauquelin, au lendemain d'un Tour de France qui l'aura sacré meilleur Français, avec une magnifique 7e place du classement général. Son équipe Arkea - B&B Hotels indique ce mardi 29 juillet que le Bayeusain "s'est fracturé l'extrémité distale de la fibula." En d'autres termes, il s'est cassé un os de la jambe.

"Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais alcoolique"

Un accident domestique, que ce dernier a commenté sur ses réseaux sociaux. "Pour plus de précision, c'est en descendant des escaliers avec ma valise et non en soirée. Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais alcoolique", a-t-il plaisanté, en réaction aux internautes pensant qu'il avait peut-être un peu trop fêté son Tour de France.

Ce soir, le Normand devait participer au Critérium de Lisieux, et en être même la tête d'affiche. Les organisateurs de la course sont dans le regret d'annoncer la non-participation de Kévin Vauquelin. Cependant, il sera bien présent sur place, notamment lors de la présentation des coureurs. "Il restera également pour assister à la course des professionnels ce soir." Ses fans auront donc l'occasion de le rencontrer.