Exclusif. Le Bayeusain Kévin Vauquelin se livre à quelques jours du Tour de France :"Ce sera intense et fort à vivre"

Comment vous sentez-vous à quelques jours de prendre le départ du Tour ?

"Je me sens bien, je me suis préparé en conséquence. J'ai effectué un stage en altitude en compagnie de mon coéquipier Ewen Costiou. J'ai pu mesurer que mon état de forme était bon sur le Tour de Suisse, en étant durant trois jours maillot jaune. Les voyants sont au vert. J'attends maintenant avec impatience le départ."

Sur quelle étape normande pensez-vous

avoir le plus de chances ?

"On ne peut pas miser sur l'une plus qu'une autre. Les trois ont toutes des atouts, leur spécificité, et me plaisent. Il faudra aussi voir le jour J comment, à chaque fois, la course se déroulera."

Le peloton passe à Juaye-Mondaye,

c'est un rêve qui se réalise ?

"Rêve, je ne sais pas. Mais il est certains que ce sera un moment intense et fort à vivre, surtout que je connais la qualité de mon fan club, sa faculté à se mobiliser, à bien faire les choses tout en conservant un esprit festif et joyeux assez prononcé."

Comment allez-vous vivre le moment ?

"Vous savez, cette image du coureur du Tour qui s'arrête devant ses fans, sa famille, se voit de moins en moins, car la course a changé. Les temps morts sont de moins en moins nombreux, il y a de la course, de la tension souvent dès la baisse du drapeau. Je ne peux vous dire à l'avance comment cela se passera, mais si l'opportunité m'en est donnée, il est évident que je m'arrêterai les saluer."

Un mot pour vos supporters ?

"Venez nombreux au bord des routes voir passer le Tour dans notre belle Normandie, et si vous venez pour m'encourager ce sera encore mieux (rires) !"