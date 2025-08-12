En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
Normandie. Pourquoi notre région est devenue la star de l'été (et détrône le Sud) ? La réponse sur M6 ce soir

Société. Mardi 12 août, à 22h55 sur M6, "Zone Interdite" consacre une grande partie de son émission à la Normandie, devenue l'une des destinations préférées des Français. Du Mont Saint-Michel aux haras de prestige, en passant par la renaissance de villages emblématiques, notre région brille et attire toujours plus de visiteurs.

Publié le 12/08/2025 à 17h38 - Par Mathilde Rabaud
Normandie. Pourquoi notre région est devenue la star de l'été (et détrône le Sud) ? La réponse sur M6 ce soir
Tourisme sur M6 : la Normandie bat des records et s'offre un été historique. - Zone Interdite

Avec près de 50 millions de nuitées touristiques en 2023, la Normandie a confirmé son statut de destination incontournable. Plages sauvages, patrimoine unique, gastronomie reconnue : les visiteurs viennent chercher ici un mélange rare d'authenticité et d'excellence. Cette année, "Zone Interdite" met en lumière cette réussite et les visages qui la portent.

Mont Saint-Michel : un joyau normand à la carte signée Jean Imbert

Symbole absolu de notre région, le Mont Saint-Michel attire chaque année 3 millions de visiteurs. Nouveauté 2025 : la famille Mauviel, célèbre pour ses ustensiles de cuisine haut de gamme, ouvre un restaurant gastronomique sur le rocher. Aux commandes, Jean Imbert, chef étoilé et figure de la cuisine française. Un chantier hors norme, avec des livraisons de matériel… par hélicoptère.

Livarot : quand un village normand retrouve sa vitalité

Dans le Calvados, le village de Livarot se transforme. L'homme d'affaires Hugues Dangy a racheté plusieurs immeubles, rénové des bâtiments et ouvert de nouveaux commerces. L'ambition : redonner un souffle économique et culturel à ce bourg typique de 2 000 habitants, et renforcer son attrait touristique autour de son fromage emblématique.

Tony Parker et le prestige équestre normand

À Quetteville, l'ex-star de NBA Tony Parker partage sa passion pour les chevaux. Dans son haras, il mise sur sa pouliche Ramatuelle pour briller à l'hippodrome de Deauville. Une plongée dans l'univers feutré du luxe équestre normand, où tradition et excellence sportive se rencontrent.

Un hommage télévisé à notre région

Réalisé par Dorothée Cochin et Romain Perrot (Patrick Spica Productions), cet épisode de "Zone Interdite" montre la Normandie sous son plus beau jour : terre d'accueil, d'innovations touristiques et de fierté locale. Diffusion prévue mardi 12 août 2025 à 22h55 sur M6. Cet épisode est une rediffusion.

