[Photos] Mont Saint-Michel. J'ai testé pour vous Le Logis Sainte-Catherine, le nouveau restaurant du chef Jean Imbert

Un nouveau restaurant a ouvert sur le Mont Saint-Michel, dans le logis Sainte-Catherine. Il lui donne d'ailleurs son nom. Si le bâtiment appartient au centre des monuments nationaux, Le Logis Sainte-Catherine est tenu par l'entreprise Mauviel 1830 de Villedieu-les-Poêles, qui fabrique des plats en cuivre.

Un repas qui se mérite

Avant de parler de la carte du restaurant, signée par le médiatique chef Jean Imbert, encore faut-il arriver jusqu'au lieu. Le restaurant est presque tout en haut du rocher. Pour y accéder, il faut grimper. La balade sur le Mont reste une épreuve sympathique. En passant par les fanils, c'est un peu plus rapide. Une fois cette adversité passée, la vue qui s'offre sur la baie est juste unique, et sublime.

La vue sur la baie est à couper le souffle, même par temps de brouillard.

Quand on entre dans le restaurant, on est tout de suite marqué par la teinte cuivre qui règne en maître, ce qui rappelle le secteur d'activité de Mauviel 1830. En plus du cuivre, des encensoirs ou des objets liturgiques décorent le lieu, rappelant également le lien avec l'abbaye juste au-dessus. La décoration est luxueuse, mais tout en discrétion.

Le cuivre domine la décoration du restaurant, mais justement dosé.

Avec une quarantaine de places, le client n'est pas perdu dans les lieux, mais pas non plus enfermé. On s'y sent bien, il y fait chaud. "C'est un restaurant qui donne l'impression d'être à la maison. C'est un restaurant basé sur les valeurs de la convivialité, du partage, d'une vraie expérience, ce qui peut être considéré comme les codes d'une maison", assure Valérie Le Guern Gilbert, la présidente de Mauviel 1830.

A table !

La carte, donc, est signée par le chef Jean Imbert. Sur le Mont, Thibault Schach assure la cuisine. A la frontière de la terre et de la mer, le client retrouve ces deux dominantes dans son assiette. "Les règles de bases, c'est de respecter les saisons et à 90% nous sommes avec des producteurs locaux", affirme la présidente de Mauviel 1830. D'ailleurs, acheminer le tout en haut du Mont est un défi logistique. Par exemple, les bouteilles de la cave ont été déposées par hélicoptère.

L'araignée de mer façon parmentier se laisse déguster toute seule.

Les plats paraissent simples mais ont beaucoup de goût. Côté mer, j'ai été particulièrement convaincu par le carpaccio de Saint-Jacques avec un peu de céleri. Les encornets de Saint-Jacques, avec de petites pommes de terre et des choux de Bruxelles, se mangent sans fin.

L'œuf parfait du Logis Sainte-Catherine est à goûter.

Coté terre, j'ai apprécié l'œuf parfait sur son lit de purée de panais avec ses lamelles de truffe, mais c'est surtout la côte de cochon qui m'a fait saliver : elle est parfaitement cuite, le gras fond sur le palais, déployant l'ensemble de ses arômes. Les légumes de saisons qui l'accompagnent avec un jus moutardé subliment ce plat. "C'est une tuerie", ai-je alors glissé à Valérie Le Guern Gilbert, m'excusant de la trivialité du terme, mais n'en trouvant pas d'autres. "Vous avez raison, c'est le mot", me rassure-t-elle alors. Pour les desserts, je ne peux pas en parler, j'ai dû partir plus tôt, rappelé par le devoir d'informer les Normands.

Le chef Thibault Schach tient le meilleur plat, à mon goût, du restaurant : la côte de cochon.

Le prix est élevé, mais reste abordable pour se faire un beau plaisir dans un cadre unique. Comptez 65€ la côte de cochon pour deux, 26€ l'œuf parfait, ou encore 22€ les encornets poêlés. Conseil : il vaut mieux réserver. Le restaurant est ouvert uniquement le midi pour l'instant. Mauviel 1830 embauche pour étoffer son équipe et ouvrir sept jours sur sept. Il y aura aussi de la vente à emporter.

Toute la vaisselle utilisée était déjà dans les collections de Mauviel 1830.