Le Mont-Saint-Michel. Le cheval métallique des JO de Paris est arrivé par les airs

Zeus est arrivé par le ciel !

Le cheval spectaculaire de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 a été installé ce mercredi 9 juillet au petit matin sur la terrasse de l'abbaye du Mont Saint-Michel.

Une arrivée symbolique par les airs depuis un hélicoptère, dans des conditions météorologiques idéales, sous le soleil naissant du matin et la protection de l'archange Saint Michel qui trône sur la flèche de l'abbaye. Une arrivée aussi spectaculaire, emplie d'une forte émotion pour son créateur et directeur de l'atelier Blam Aurélien Meyer.

Aurélein Meyer Impossible de lire le son.

Aurélien Meyer, créateur du cheval Zeus. - Thierry Valoi

Zeus, s'animera toutes les heures pendant quelques minutes. Il est installé sur la terrasse ouest de l'abbaye jusqu'au 8 septembre après avoir été installé au château de Versailles, à Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg et Milan.

• A lire aussi. Sanofi. Pourquoi Zeus, le cheval d'acier des JO de Paris, appartient-il à… un labo pharmaceutique normand ?

Zeus fêté par plusieurs spectacles

Pour fêter l'événement, une journée de spectacles est programmée jeudi 10 juillet. Déambulation équestre et musicale sur le site de la caserne en amont du barrage entre 14h et 17h. A 15h et 20h, un spectacle de hip-hop sur la terrasse ouest de l'abbaye et à 18h est prévu un spectacle de cirque équestre au pied du Mont Saint Michel.