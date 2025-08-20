Tourisme. Une destination en Normandie élue "la plus sous-cotée de France"

Un classement vient de couronner une destination normande comme la plus "sous-cotée" de France, autrement dit un lieu jugé magnifique mais pas aussi médiatisé que d'autres sites emblématiques… du moins en apparence.

Etretat, joyau normand tout en haut du classement

Connues pour leurs arches monumentales et leurs panoramas vertigineux sur la Manche, les falaises d'Etretat se hissent en tête du palmarès des sites jugés "sous-cotés". Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces falaises de craie attirent chaque année des millions de visiteurs mais restent encore loin derrière les géants touristiques comme la tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel en termes de notoriété mondiale.

La méthode derrière le classement

Pour établir son palmarès, SumUp (entreprise de paiement en ligne) a identifié 40 lieux et monuments issus de la section "Travellers' Choice" de TripAdvisor. Chaque site a ensuite été évalué selon cinq critères précis :

le nombre d'avis attribuant la note maximale,

le volume total d'avis laissés par les visiteurs,

la fréquence des publications Instagram,

les recherches associées sur Google,

ainsi que les mentions recensées via Brandwatch, un outil d'analyse des tendances numériques.

Cette approche permet de distinguer les destinations qui émerveillent réellement leurs visiteurs, mais qui n'ont pas encore (soi-disant) atteint la notoriété qu'elles méritent.

Le top 10 des destinations sous-cotées en France

Au-delà des falaises normandes, plusieurs sites rejoignent ce classement et méritent aussi le détour :

Les Falaises d'Etretat (Seine-Maritime) La Vieille Ville d'Eguisheim (Alsace) Le parc national des Calanques (Provence) Les Bassins des Lumières (Bordeaux) La place Stanislas (Nancy) Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (Hautes-Pyrénées) La Vieille Ville (Annecy) La Vieille Ville de Colmar (Colmar) L'Aiguille du Midi (Chamonix) La Citadelle de Bonifacio (Bonifacio)

Un site "sous-coté"… mais victime du surtourisme

Si le classement met en avant la discrétion relative du site, la réalité sur le terrain est plus contrastée. Les falaises normandes attirent chaque année un flot de visiteurs qui suscite parfois des inquiétudes locales. Stationnement saturé, chemins fragilisés par la fréquentation, hausse des prix pour les habitants : le "joyau sous-coté" est en réalité confronté aux mêmes défis que les sites emblématiques victimes du surtourisme.

Pourquoi la Normandie séduit de plus en plus

Ce succès vient confirmer la dynamique touristique normande. La région cumule les atouts : une nature spectaculaire, une histoire forte marquée par le Débarquement, une gastronomie réputée et une proximité directe avec Paris. Des zones qui attirent… et parfois même un peu trop.