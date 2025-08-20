En ce moment Hasta la Vista Mc SOLAAR
Tourisme. Une destination en Normandie élue "la plus sous-cotée de France"

Tourisme. Un classement inédit vient de révéler la destination la plus sous-cotée de France. Réalisée à partir des données de TripAdvisor, d'Instagram et de Google, cette étude met en lumière un trésor normand… Qui n'est en fait, pas si sous-coté que ça.

Publié le 20/08/2025 à 18h15 - Par Mathilde Rabaud
Tourisme. Une destination en Normandie élue "la plus sous-cotée de France"
Les falaises d'Etretat sacrées destination la plus sous-cotée du pays, selon un classement. - Unsplash

Un classement vient de couronner une destination normande comme la plus "sous-cotée" de France, autrement dit un lieu jugé magnifique mais pas aussi médiatisé que d'autres sites emblématiques… du moins en apparence.

Etretat, joyau normand tout en haut du classement

Connues pour leurs arches monumentales et leurs panoramas vertigineux sur la Manche, les falaises d'Etretat se hissent en tête du palmarès des sites jugés "sous-cotés". Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces falaises de craie attirent chaque année des millions de visiteurs mais restent encore loin derrière les géants touristiques comme la tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel en termes de notoriété mondiale.

La méthode derrière le classement

Pour établir son palmarès, SumUp (entreprise de paiement en ligne) a identifié 40 lieux et monuments issus de la section "Travellers' Choice" de TripAdvisor. Chaque site a ensuite été évalué selon cinq critères précis :

  • le nombre d'avis attribuant la note maximale,
  • le volume total d'avis laissés par les visiteurs,
  • la fréquence des publications Instagram,
  • les recherches associées sur Google,
  • ainsi que les mentions recensées via Brandwatch, un outil d'analyse des tendances numériques.

Cette approche permet de distinguer les destinations qui émerveillent réellement leurs visiteurs, mais qui n'ont pas encore (soi-disant) atteint la notoriété qu'elles méritent.

Le top 10 des destinations sous-cotées en France

Au-delà des falaises normandes, plusieurs sites rejoignent ce classement et méritent aussi le détour :

  1. Les Falaises d'Etretat (Seine-Maritime)
  2. La Vieille Ville d'Eguisheim (Alsace)
  3. Le parc national des Calanques (Provence)
  4. Les Bassins des Lumières (Bordeaux)
  5. La place Stanislas (Nancy)
  6. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (Hautes-Pyrénées)
  7. La Vieille Ville (Annecy)
  8. La Vieille Ville de Colmar (Colmar)
  9. L'Aiguille du Midi (Chamonix)
  10. La Citadelle de Bonifacio (Bonifacio)

Un site "sous-coté"… mais victime du surtourisme

Si le classement met en avant la discrétion relative du site, la réalité sur le terrain est plus contrastée. Les falaises normandes attirent chaque année un flot de visiteurs qui suscite parfois des inquiétudes locales. Stationnement saturé, chemins fragilisés par la fréquentation, hausse des prix pour les habitants : le "joyau sous-coté" est en réalité confronté aux mêmes défis que les sites emblématiques victimes du surtourisme.

Pourquoi la Normandie séduit de plus en plus

Ce succès vient confirmer la dynamique touristique normande. La région cumule les atouts : une nature spectaculaire, une histoire forte marquée par le Débarquement, une gastronomie réputée et une proximité directe avec Paris. Des zones qui attirent… et parfois même un peu trop. 

1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Fan2normandie Il y a 1 heures
Débutant

sous cotée ??? ils ont vu toutes les voitures sur la route ou pas ?? encore des parisiens qui ont fait le classement

