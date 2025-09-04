Insolite. Un nouveau top 50 révèle dans quelles villes de Normandie on boit (beaucoup) plus qu'ailleurs

Chaque mois, l'entreprise Smappen analyse les habitudes des Français à travers leurs données quotidiennes. Pour ce rendez-vous, c'est l'offre en bars et en salles de sport qui a été étudiée. L'objectif : déterminer si les habitants des villes de plus de 20 000 habitants préfèrent lever des haltères… ou lever le coude.

Résultat : un top 50 national qui met en lumière les communes françaises les plus festives. En moyenne, on recense en France un bar pour 978 habitants. Mais certaines villes affichent des chiffres bien plus impressionnants.

Le top 5 français des villes les plus festives

Dans ce classement, c'est Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) qui décroche la première place avec un bar pour seulement 242 habitants. Viennent ensuite Agde dans l'Hérault (1 pour 243), Périgueux en Dordogne (1 pour 305), Saint-Malo en Bretagne (1 pour 364) et Beaune en Bourgogne (1 pour 366).

Rouen, première ville normande dans le top 50

La Normandie n'est pas en reste. Rouen se hisse à la 11e place nationale, juste derrière Paris, avec un bar pour 388 habitants. Une performance qui confirme la réputation festive de la cité aux cent clochers.

Dieppe, Alençon et Caen également dans le classement

Toujours en Seine-Maritime, Dieppe occupe la 15e place avec un bar pour 413 habitants.

L'Orne n'est pas oubliée puisqu'Alençon se glisse à la 22e position (1 bar pour 460 habitants).

Enfin, Caen complète la présence normande dans le classement, à la 37e place avec un bar pour 523 habitants.

La Normandie, terre de convivialité

Si la région n'atteint pas le top 5, elle s'illustre tout de même avec plusieurs villes bien placées, preuve que la convivialité normande reste une valeur sûre. Entre patrimoine, gastronomie et soirées animées, les bars normands sont une institution. On n'en attendait pas moins de la région à l'origine du calvados.