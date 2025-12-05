En ce moment We Pray COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mort d'un adolescent percuté par un utilitaire près de Périers. Le ministre des Transports exprime son "indignation" et sa "colère"

Sécurité. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a réagi vendredi 5 décembre après la mort d'un adolescent de 13 ans, jeudi 4 décembre. Ce dernier était à vélo lorsqu'il a été percuté par un utilitaire qui a pris la fuite. Le ministre a exprimé son "Indignation" et sa "colère".

Publié le 05/12/2025 à 19h22, mis à jour le 05/12/2025 à 19h23 - Par Thibault Lecoq
Mort d'un adolescent percuté par un utilitaire près de Périers. Le ministre des Transports exprime son "indignation" et sa "colère"
Philippe Tabarot, ministre des Transports, a réagi après la mort jeudi 4 décembre d'un jeune de 13 ans, percuté à vélo par un utilitaire qui a pris la fuite. - Photo d'archives - La Manche Libre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les gendarmes de la Manche ont lancé un appel à témoins, vendredi 5 décembre. Ils enquêtent sur la mort d'un adolescent de 13 ans, qui a, alors qu'il était à vélo, a été percuté par un utilitaire qui a pris la fuite. Les faits se sont produits jeudi 4 décembre vers 18 heures, au lieu-dit La Beurrière, à Saint-Sébastien-de-Raids, près de Périers.

Ce drame a fait réagir le ministre des Transports, Philippe Tabarot sur les réseaux sociaux. Il a exprimé son "indignation" et sa "colère""Ce nouveau drame témoigne d'un partage de la route inquiétant dans notre pays", estime-t-il, avant de détailler des mesures pour une "cohabitation pacifiée". Ces mesures viennent du rapport Barbe. Il y a notamment : "Renforcer la formation et l'examen du permis de conduire sur le partage de la route, notamment avec les usagers les plus vulnérables : les cyclistes et les piétons ; permettre aux cyclistes de transmettre des vidéos directement aux services de police et de gendarmerie nationale via le système de plainte en ligne ; harmoniser la conception des aménagements cyclables". Le ministre conclut : "Nos enfants doivent pouvoir circuler à vélo en toute sécurité."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mort d'un adolescent percuté par un utilitaire près de Périers. Le ministre des Transports exprime son "indignation" et sa "colère"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple