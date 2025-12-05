Mort d'un adolescent percuté par un utilitaire près de Périers. Le ministre des Transports exprime son "indignation" et sa "colère"

Les gendarmes de la Manche ont lancé un appel à témoins, vendredi 5 décembre. Ils enquêtent sur la mort d'un adolescent de 13 ans, qui a, alors qu'il était à vélo, a été percuté par un utilitaire qui a pris la fuite. Les faits se sont produits jeudi 4 décembre vers 18 heures, au lieu-dit La Beurrière, à Saint-Sébastien-de-Raids, près de Périers.

Ce drame a fait réagir le ministre des Transports, Philippe Tabarot sur les réseaux sociaux. Il a exprimé son "indignation" et sa "colère". "Ce nouveau drame témoigne d'un partage de la route inquiétant dans notre pays", estime-t-il, avant de détailler des mesures pour une "cohabitation pacifiée". Ces mesures viennent du rapport Barbe. Il y a notamment : "Renforcer la formation et l'examen du permis de conduire sur le partage de la route, notamment avec les usagers les plus vulnérables : les cyclistes et les piétons ; permettre aux cyclistes de transmettre des vidéos directement aux services de police et de gendarmerie nationale via le système de plainte en ligne ; harmoniser la conception des aménagements cyclables". Le ministre conclut : "Nos enfants doivent pouvoir circuler à vélo en toute sécurité."