Pirou. Victime d'un malaise, un conducteur percute quatre piétons : un mort et trois blessés en urgence absolue

Sécurité. Terrible drame ce samedi 6 septembre à Pirou. Un conducteur victime d'un malaise a fauché quatre piétons en fin d'après-midi, faisant un mort et trois blessés.

Publié le 06/09/2025 à 22h49 - Par Lucien Devôge
Pirou. Victime d'un malaise, un conducteur percute quatre piétons : un mort et trois blessés en urgence absolue
L'accident s'est produit rue Fernand Desplaques, menant à la plage de Pirou, ce samedi 6 septembre. - Google Street View

Samedi 6 septembre, peu après 17h, quatre piétons ont été fauchés par une voiture, à Pirou, sur la rue Fernand Desplanques qui mène à la plage. Plus de 30 pompiers ont été dépêchés sur place, avec la mobilisation d'importants moyens, dont l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50.

La piste volontaire exclue

Sur place, les pompiers ont porté secours aux six victimes : les quatre piétons, le conducteur et le deuxième occupant de la voiture. Le bilan est terrible : une femme est décédée et trois autres sont grièvement blessés, ans, en urgence absolue. Trois des victimes ont plus de 70 ans, la quatrième a une cinquantaine d'années.

Selon le procureur de la République de Coutances, "des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plus plusieurs mètres avant de percuter" les victimes.

La thèse de l'acte volontaire est "formellement exclue".

Pirou. Victime d'un malaise, un conducteur percute quatre piétons : un mort et trois blessés en urgence absolue
