People. "Je vais chialer" : Pierre Garnier annonce faire une pause dans sa carrière lors de son concert à l'Accor Arena

La soirée du 9 décembre 2025 restera comme l'un des moments les plus forts de la tournée "Chaque Seconde". Alors que l'Accor Arena vibrait encore des derniers titres, Pierre Garnier a pris la parole pour partager une décision personnelle forte : faire une pause après ses quatre ultimes concerts.

Plusieurs médias rapportent sa déclaration, prononcée la voix serrée : "Je vous aime juste. On va se quitter un moment après ces quatre futures dates et j'espère que je reviendrai vous voir et que je serai en pleine forme, et que vous répondrez encore présent, et que je chanterai mes nouvelles chansons. Franchement je suis triste de vous quitter même si ça va me faire un peu de bien, du repos."

Une coupure assumée après une ascension fulgurante

Pierre Garnier l'a rappelé : il reste quatre concerts, dont une date très symbolique, le 17 décembre 2025 à Caen, sa ville d'origine. Ce final marquera la fin d'un cycle entamé deux ans plus tôt, lorsqu'il remportait la Star Academy 2023.

Depuis, l'artiste n'a pas démérité : albums, singles, clips, scènes majeures, collaborations, dates à guichets fermés… Un parcours éclair qui l'a immédiatement installé parmi les jeunes voix les plus suivies de la nouvelle génération. Sa décision de faire une pause s'inscrit ainsi comme une étape logique dans une carrière déjà riche.

Il a confié à ses fans, avec un sourire ému : "Parce qu'en vrai, au fond de moi, je crois que j'en étais pas sûr jusqu'à maintenant mais j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est là que je vais chialer !"

Pause ou arrêt ? Ce qu'il faut comprendre

L'artiste a été clair : il ne s'agit pas d'un adieu, mais d'un temps pour se recentrer, préparer la suite et revenir avec de nouveaux titres. Les médias rappellent qu'il parle déjà de "nouvelles chansons", de "revenir en pleine forme" et de retrouver son public "le plus vite possible".

Cette pause apparaît donc comme une respiration, une transition avant un nouveau chapitre artistique.