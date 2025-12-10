En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Podcast "L'invité du mercredi". Fanny Barthélémy est ostréicultrice à Asnelles : "L'huître de Normandie est la meilleure !"

Agriculture. Ce mercredi 10 décembre midi, Tendance Ouest recevait dans ses studios Fanny Barthélémy afin d'évoquer l'huître de Normandie, produit star à l'approche des fêtes.

Publié le 10/12/2025 à 16h44 - Par Lilian Fermin
Fanny Barthélémy, ostréicultrice à Asnelles-Meuvaines.

Des échalotes, un peu de vin blanc, de la crème fraîche, un peu de chaleur, des huîtres, et vous avez un apéritif, ou une entrée, parfait pour célébrer les fêtes de fin d'année. Pour en savoir plus sur la recette, il faut écouter le replay de l'émission de ce mercredi 10 décembre avec Fanny Barthélémy, la moitié des Huîtres de Fanny et Charles. Elle est installée, avec son mari, à Asnelles-Meuvaines, dans le Calvados.

C'est ici qu'ils produisent environ 100 tonnes d'huîtres à l'année, dont une partie se retrouve dans vos assiettes. Charmée par l'huître normande, qu'elle considère comme la meilleure, malgré parfois son manque de réputation, l'ostréicultrice évoque cette période cruciale de décembre, mais aussi la particularité de l'huître normande, et la question fatidique de l'hygiène.

Podcast "L'invité du mercredi". Fanny Barthélémy est ostréicultrice à Asnelles : "L'huître de Normandie est la meilleure !"
