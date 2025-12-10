Rouen. Cette start-up vient de lever 4,5 millions pour un produit… issu de vers de terre

La start-up rouennaise Veragrow vient de boucler une levée de fonds de 4,5 millions d'euros pour le développement de son activité. Fondée en 2019, la société fabrique des biostimulants liquides à base de lombricompost ou compost issu de la déjection des vers de terre. Matière reconnue pour sa richesse en composés bioactifs, cet "or noir" sert ensuite d'engrais naturel aux cultures. Veragrow, visant plutôt le marché des grandes cultures, a industrialisé tout le processus et possède aujourd'hui plus de 20 millions de vers de terre dans son usine de Val-de-Reuil. "Au début on produisait quelques litres, aujourd'hui on a un volume journalier capable de répondre aux besoins des agriculteurs", explique Alexandre Bocage, cofondateur de la société. "Le lombricompost est une matière assez chère et productible en faible quantité donc nous l'avons en quelque sorte raffiné pour en faire un produit très chargé." Là où il faut habituellement plusieurs tonnes de lombricompost par hectare, la solution de Veragrow permet de n'utiliser que quelques litres par hectare.

Vers le marché international

Après 6 ans de développement, la société compte bien s'implanter à l'international. "On va maintenant déployer une solution qui est prête, c'est un virage important pour ouvrir des marchés, poursuit Alexandre Bocage, on peut dire aujourd'hui que Veragrow n'est pas qu'un fichier Excel avec un business plan." Composée de 17 salariés, la start-up rouennaise compte bien embaucher pour dépasser les 40 employés à horizon 2031. Dans un premier temps Veragrow va densifier son équipe commerciale. Veragrow dépend de l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui accrédite les produits agricoles. L'entreprise a donc dû homologuer ses biostimulants avant de les mettre sur le marché. "On a réussi à obtenir 7 homologations à l'étranger en plus de la France."