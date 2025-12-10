Manche. Appel aux dons : huit jeunes du Cotentin vont rénover une école à Madagascar

Sept étudiants de l'école de commerce ISPN de Cherbourg se préparent à un grand voyage. Ils vont s'envoler du 20 mars au 1er avril à Madagascar pour une mission humanitaire. Objectif : rénover l'école du village de Noisy Bé, au nord de l'île principale de Madagascar, pour que les enfants de la zone puissent apprendre dans de bonnes conditions. Le groupe sera logé ensemble chez un habitant. Une partie des outils, comme les pinceaux, sera transportée dans leur valise. Le matériel imposant, comme les karchers et des matériaux, sera acheté sur place. "Un premier groupe part en février pour commencer les travaux. Nous allons plutôt nous concentrer sur la façade et l'intérieur du bâtiment", explique Solène Ibert, 24 ans. Elle travaille depuis plusieurs semaines avec six autres camarades à la préparation du voyage. Tous sont étudiants en première année de BTS Gestion de petites et moyennes entreprises. Le voyage est optionnel, mais leur investissement personnel compte pour leur formation. "On sera de futurs gestionnaires, donc tout ce qui est logistique nous aide pour plus tard", poursuit Solène Ibert. Le compagnon d'un des membres du groupe les rejoindra en vol.

Appel à la solidarité

Pour partir, le collectif a besoin de 15 000 euros : 8 000 euros de billets d'avion, 3 000 euros de matériaux de rénovation, 1 500 euros pour la vie sur place et un supplément d'urgence. Pour se financer, les étudiants vendent déjà des produits sucrés dans leurs établissements tous les lundis. Ils emballent également des cadeaux dans plusieurs grandes surfaces, en comptant sur les dons des clients. Le groupe prévoit notamment une grande soirée dansante avec un repas malgache dans la salle des fêtes d'Yvetot-Bocage, samedi 10 janvier. L'entrée pour les adultes (à partir de 12 ans) est fixée à 25 euros. Une tombola sera également tirée ce soir-là. Des entrées pour des nombreux sites partenaires (Zoo de Jurques, megaCgr, As Cherbourg), un shooting photo et une activité de lancer de hache sont notamment à gagner. Les billets de tombala sont en vente au 06 42 99 96 73. Les étudiants ont également mis en place une cagnotte en ligne et des pages dédiées sur les réseaux sociaux. "Toute aide est la bienvenue. On remercie tous ceux qui veulent participer", conclut Solène Ibert.