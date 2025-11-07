"On va tout donner". Ces Ornaises partent dans le désert marocain pour un trek humanitaire

Départ imminent, samedi 8 novembre, pour Amélie Holin ainsi que Christelle et Clarisse de Taevernier. Marcher environ 20km par jour pendant quatre jours, à l'occasion du Trek'in Gazelles au Maroc, c'est le défi sportif que se sont lancé les trois amies répondant au nom des gazelles carrougiennes. Lundi 10 novembre, elles s'orienteront dans le désert marocain à l'aide d'une carte et d'une boussole. A chaque balise atteinte sur le parcours, le trio originaire de Carrouges (Orne) récoltera 5€ directement reversés au Secours populaire français.

"On va tout donner !"

La 5e édition du Trek'in Gazelles réunit à dessein associatif des trios féminins pour parcourir le désert marocain pendant quatre jours. A leur arrivée, les gazelles carrougiennes donneront produits hygiéniques, fournitures scolaires et autres objets récoltés grâce à une collecte de dons à l'association caritative Cœur de gazelles pour aider la population marocaine.

En plus de ces dons, d'autres missions leur sont confiées. "Avec les CleanWalkeuses (comprenez ici nettoyeurs) du désert, nous avons la possibilité de ramasser des déchets sur notre passage. Ils seront ensuite brûlés à la fin du trek", précise Clarisse de Taevernier, benjamine du trio. "On va tout donner !", réplique l'initiatrice du projet, Amélie Holin.

"Un vrai dépassement de soi"

Pendant plus d'un an et demi, les trois amies se sont préparées sur tous les fronts, avec un week-end de formation dédiée à l'orientation à Avignon, une lourde préparation physique ou encore la recherche de sponsors, principalement auprès des commerçants de Carrouges. "C'est un vrai dépassement de soi, sans compter l'investissement financier. C'est un projet qui nous coûte des milliers d'euros", précise Amélie Holin. Pour les aider, une cagnotte est toujours ouverte sur Hello Asso : Les Gazelles Carrougiennes.

Il est possible de suivre Amélie Holin, Christelle et Clarisse de Taevernier pendant leur voyage. Avec le numéro d'équipe 61, une balise dans leur sac à dos diffuse leur avancée en temps réel sur le site Trek'in Gazelles. Des posts seront aussi publiés sur leur page Facebook. "N'hésitez pas à écrire des petits commentaires pour nous motiver et nous aider dans les moments difficiles", conclut, souriante, Christelle de Taevernier, qui se présente comme la maman du groupe.