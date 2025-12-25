Près d'Avranches. Un incendie se déclare dans le sous-sol d'une maison

Plus de peur que de mal au Grand-Celland, près d'Avranches. Dans la matinée du jeudi 25 décembre, un incendie s'est déclaré dans le garage en sous-sol d'une habitation. Le feu n'a fait aucun blessé.

Les pompiers sur place

Les flammes ont rapidement été maîtrisées par le propriétaire des lieux. Au total, 19 sapeurs pompiers ont tout de même été mobilisés pour contrôler et vérifier le sinistre à l'aide d'une caméra thermique.