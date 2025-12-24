En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Société. Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde en 2023 et 2024, a partagé à la télévision une recette aussi précieuse que réconfortante : ses biscuits de Noël maison. Une préparation familiale, facile à reproduire, imaginée depuis sa maison normande et parfaite pour les fêtes de fin d'année.

Publié le 24/12/2025 à 16h25 - Par Mathilde Rabaud
People. La meilleure pâtissière du monde Nina Métayer partage enfin sa recette de biscuits de Noël (et elle est étonnamment simple)
Noël 2025 : Nina Métayer dévoile sa recette de biscuits maison, celle qu'elle fait pour sa famille. - Loic Ballet sur instagram

En quelques années, Nina Métayer s'est imposée comme l'un des visages incontournables de la pâtisserie française et internationale. Née à La Rochelle en 1988, elle découvre très jeune le goût du voyage et des saveurs, notamment lors d'un séjour marquant au Mexique.
De retour en France, elle se forme à la boulangerie-pâtisserie avant de faire ses armes dans les plus grandes maisons parisiennes, du Meurice à l'univers exigeant de Yannick Alléno, jusqu'au Grand Restaurant de Jean-François Piège.

De Paris à la Normandie : un ancrage qui inspire sa pâtisserie

Si Nina Métayer a longtemps partagé son temps entre Paris et l'étranger, c'est aujourd'hui en Normandie, dans l'Eure, qu'elle a choisi de poser ses valises. Installée avec sa famille dans une longère typique du Pays d'Ouche, elle y trouve un rythme, une atmosphère et des saisons qui nourrissent directement sa créativité.

La Délicatisserie, un succès pensé depuis la Normandie

C'est depuis cette région qu'elle imagine aussi une partie des créations de La Délicatisserie, sa marque lancée d'abord à Londres avant de se développer en ligne et en France.
Cartes sucrées, contenus vidéo, nouvelles recettes : la cheffe travaille régulièrement depuis sa maison normande !

La recette des biscuits de Noël de Nina Métayer, dévoilée à la télévision

Pour les fêtes, Nina Métayer a accepté de lever le voile sur une recette très personnelle : ses biscuits de Noël, ceux qu'elle prépare pour sa famille. Une recette simple, accessible à tous, mais précise, où chaque détail compte.

Les ingrédients essentiels pour des biscuits de Noël réussis :

  • Beurre doux à température ambiante
  • Farines T150 et T55 pour l'équilibre des textures
  • Sucre cassonade et muscovado pour la profondeur aromatique
  • Zeste de citron pour la fraîcheur
  • Epices de Noël (cannelle, quatre-épices, cardamome)
  • Blanc d'œuf pour lier la pâte

Une préparation accessible, pensée pour être partagée

La cheffe insiste sur le temps de repos de la pâte, indispensable pour obtenir des biscuits à la fois fondants et structurés. Après cuisson douce, à basse température, vient le moment préféré des amateurs : la décoration. Un glaçage simple au sucre glace, quelques traits précis, un ruban… et les biscuits peuvent même être suspendus dans le sapin avant d'être dégustés le jour de Noël.

La recette en vidéo, c'est ici !

