Le Havre. Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, attendue pour une masterclass

Economie. Surdouée de la pâtisserie, Nina Métayer est attendue au Havre, lundi 6 octobre, pour une masterclass dédiée aux professionnels. Elle rencontrera aussi les apprentis du CFA Raphaël Mallard.

Publié le 25/09/2025 à 16h06 - Par Célia Caradec
Nina Métayer est attendue au Havre pour rencontre les apprentis du CFA Raphaël Mallard et les professionnels lors d'une masterclass. - Alix Cagnard

Il n'y a pas si longtemps, elle était à leur place. La pâtissière Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière du monde en 2023 et 2024, ira à la rencontre des apprentis du CFA Raphaël Mallard, lundi 6 octobre, au Havre. Plus jeune, elle-même fut diplômée d'un CAP en boulangerie, avant d'intégrer la prestigieuse école Ferrandi à Paris et de se consacrer à la pâtisserie.

Conférence et démonstration

La Rochelaise âgée de 37 ans est attendue pour une conférence, devant une centaine de jeunes, où elle reviendra sur son parcours, ses inspirations et ne manquera pas de prodiguer quelques conseils à ces apprentis qui se forment eux aussi aux rudiments de la boulangerie-pâtisserie.

Après un déjeuner, dont le dessert sera concocté par les élèves du Brevet technique des métiers Pâtisserie, Nina Métayer proposera une masterclass, ouverte à une cinquantaine de professionnels. Cet après-midi de formation sera l'occasion d'assister à la réalisation de deux créations signatures de la pâtissière : une tartelette chocolat-praliné et une fleur de saison à la figue, au miel et au romarin. L'inscription est obligatoire pour participer à ce temps fort.

Pratique. Masterclass "Les secrets de Nina Métayer", de 14h à 18h à la CMA Formation Raphaël Mallard, 32 rue Philippe Lebon. Coût : 312€* (Prise en charge possible. Se renseigner auprès d'un conseiller formation). Inscription obligatoire via ce lien.

