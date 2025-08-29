Le Havre. "Changer d'air et rencontrer du monde" : une journée pour les oubliés des vacances

Cet été, certains n'ont pas pris de vacances… mais le Secours populaire ne les a pas oubliés. La fédération seinomarine de l'association a organisé, mercredi 20 août, une "journée des oubliés des vacances" pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Une matinée aux Jardins suspendus du Havre, un déjeuner convivial et des activités pour tous ont rythmé cette journée.

"Des plantes que je n'avais jamais vues"

Tous sont arrivés en car devant l'entrée des Jardins, accueillis par un déjeuner avec chouquettes et boissons fraîches, juste avant de commencer la visite de la serre.

Jean-Louis Maire, 65 ans, découvrait pour la première fois les Jardins suspendus : "C'est très intéressant, par contre il n'y a pas beaucoup d'explications sur les plantes, mais on se retrouve dans une ambiance végétale. J'ai vu des plantes que je n'avais jamais vues, par exemple un bananier", sourit-il.

Marie Lafontaine, elle, se souvient d'une sortie organisée par le Secours Populaire il y a trois ans avec ses petites-filles : "On est allées à côté de Rouen dans un parc, elles se sont bien amusées dans les jeux, on avait passé une bonne journée. Le Secours populaire propose toujours de bonnes animations."

Des actions toute l'année

Clara Foucu-Le Quéré, secrétaire administrative à la fédération de Seine-Maritime, revient sur l'organisation de cette journée : "Souvent, les visites culturelles plaisent beaucoup. Ça permet de se balader un peu et de découvrir de nouveaux lieux. En général, ce qui plaît le plus, ce sont les moments où ils sont tous réunis. "

Tout au long de l'année, le Secours populaire organise des actions autour de cinq grandes campagnes : pauvreté et précarité, Solidarité Monde, Le Don Action, Père Noël Vert et les vacances. "Pour la période des vacances, il y a des séjours organisés, des colonies de vacances, et aussi la Journée des oubliés des vacances. Sur une journée comme celle-ci, on a un public intergénérationnel avec des seniors et des enfants", précise la secrétaire.

Briser l'isolement des seniors

L'isolement des personnes âgées est un enjeu central : "Ces personnes ne travaillent plus, elles n'ont plus forcément de vie sociale très développée. Elles se retrouvent souvent très isolées et physiquement, elles ne peuvent pas toujours se mobiliser. C'est très compliqué pour elles de sortir, même seules, explique Clara Foucu-Le Quéré. L'avantage de cette journée, c'est qu'on les accompagne de A à Z. Elles peuvent rencontrer du monde, changer d'air, découvrir des lieux qu'elles ne connaissaient pas avant."

Barbecue, musique et bonne humeur

A l'issue de la visite, tout le monde s'est retrouvé à la guinguette d'Aboun pour un barbecue, de la musique, des danses et bien sûr des jeux. Les sourires étaient au rendez-vous : "Mes collègues sont contents de ce genre de journée, ils voient les personnes repartir avec un grand sourire. On a beaucoup d'habitués aussi, des gens qui reviennent tous les ans…"