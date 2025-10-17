Le Havre. Que faire sur le village de la Transat Café L'Or ?

Avant le départ de la Transat Café L'Or, dimanche 26 octobre, Le Havre va vibrer au rythme de la mer et de la Martinique, avec plus de 10 jours d'animations sur les quais du bassin Paul Vatine, à partir du vendredi 17 octobre.

Admirer les Formule 1 des mers

En 2025, 74 navires sont au départ de la transatlantique en double. Les plus grands, les Ultims, seront visibles dans le bassin de l'Eure. On pourra aussi admirer 18 Imoca qui ont fait vibrer les amateurs de voile pendant le Vendée Globe, l'hiver dernier. Quarante-deux Class 40, dont beaucoup de bateaux skippés par des navigateurs normands, seront au départ. Enfin, 10 OceanFifty, des multicoques de 15m, complètent la flotte.

Des dédicaces de skippers et baptêmes de navires sont organisés tous les jours.

S'amuser sur les quais

Parmi les activités proposées sur le village, des animations pour petits et grands : quiz Martinique et quiz normand, tyrolienne géante sur le stand Charal sans oublier les baptêmes de voile sur le bassin de l'Eure, pour tester la sensation de voguer sur l'eau. Ils sont proposés de 10h à 16h, gratuitement et sans réservation, au niveau de Sciences Po. Les participants sont encadrés par les bénévoles des clubs havrais, le SNPH, le CNPV et la SRH.

Se régaler… et faire la fête !

Pour la seconde fois, la brasserie éphémère Maison Hector s'installe quai de Suède et proposera un service continu, de 11h30 à 3h du matin en semaine et jusqu'à 4h du matin le week-end, avec 600 places assises (réservation conseillée).

Côté bar, des performances artistiques sont prévues à partir de 18h, des concerts live à partir de 22h, suivis de DJ sets. Toujours pour les papilles, des dégustations de café sont proposées par le sponsor de la course, de la cuisine locale et du monde est concoctée par des food-trucks, sans oublier des dégustations de rhum, dans la halle Martinique.

Le groupe ADOM, en déambulation, et les Gentlemen de la Musique Caribéenne, se produiront à plusieurs reprises pour partager la chaleur de la musique caribéenne.

Le bar géré par la Maison Hector sera encore une fois un haut lieu de la fête ! - Célia Caradec

Des temps forts

Le village sera officiellement inauguré samedi 18 octobre, à 10h30, avant le dévoilement de la plaque dédiée aux vainqueurs de 2023. A 14h, les 148 skippers seront présentés au niveau du ponton d'honneur.

Dimanche 19 octobre, une grande course d'orientation est organisée au profit de la Fondation Jacques Monod. Des tracés de 3 et 10km à parcourir en binôme sont proposés, à la recherche de balises. Inscription ici. Toujours ce dimanche, un défi sera réalisé par Jérémy Nicollin, spécialiste du saut de falaise (cliff jumping) : il sautera à 11h depuis le haut du mât de l'Imoca Fortinet Best Western, qui culmine à 27m de haut. Rendez-vous au ponton d'honneur.

Mardi 21 octobre, une matinale décarbonée est coorganisée avec l'ENSM. On y parlera transport de marchandises à la voile et décarbonation du transport lourd, en présence notamment du navigateur Michel Desjoyeaux. Gratuit sur inscription.

Mercredi 22 octobre, l'association Touches d'Histoire proposera la grande enquête "Disparition à bord" aux familles, avec énigmes et défis à relever. C'est gratuit et sans inscription, rendez-vous sur le stand Ville du Havre du pavillon Transat Café L'Or, de 10h à 12h (dernier départ à 11h30) ou de 15h à 18h30 (dernier départ à 17h30).

Samedi 25 octobre, les deux parrains de la Transat Café L'Or, l'explorateur rouennais Matthieu Tordeur et la spationaute Claudie Haigneré, participeront à la table ronde intitulée "L'aventure scientifique, entre passion et défi", à 10h30. Le feu d'artifice illuminera le bassin Paul Vatine, à 20h.

Dimanche 26 octobre, les premiers bateaux quitteront les pontons à partir de 10h. Après la traditionnelle parade nautique devant l'esplanade Nelson Mandela (à partir de 11h), le départ sera donné au large du cap de la Hève, à partir de 14h.

Pratique. L'agenda jour par jour est à retrouver sur transatcafelor.org.