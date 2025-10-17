En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Près de Saint-Lô. Un quinquagénaire grièvement blessé après avoir été éjecté de son tracteur

Sécurité. Un homme de 59 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route, jeudi 16 octobre, à Rémilly-les-Marais près de Saint-Lô. Il a été éjecté de son tracteur.

Publié le 17/10/2025 à 11h02 - Par Thibault Lecoq
L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile a été mobilisé dans la Manche, jeudi 16 octobre dans la soirée, pour un blessé grave. - Célia Caradec - Illustration

Un tracteur a eu un accident de la route, jeudi 16 octobre dans la soirée vers 22h. L'accident s'est produit au lieu-dit Acher à Rémilly-les-Marais, près de Saint-Lô.

La victime a été héliportée vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76

Le conducteur a été éjecté de son engin agricole. Il a été grièvement blessé et héliporté vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile de Seine-Maritime, avec à bord des soignants du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation) de Coutances. Neuf pompiers ont été mobilisés.

