Près de Saint-Lô. Un quinquagénaire grièvement blessé après avoir été éjecté de son tracteur

Un tracteur a eu un accident de la route, jeudi 16 octobre dans la soirée vers 22h. L'accident s'est produit au lieu-dit Acher à Rémilly-les-Marais, près de Saint-Lô.

La victime a été héliportée vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76

Le conducteur a été éjecté de son engin agricole. Il a été grièvement blessé et héliporté vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile de Seine-Maritime, avec à bord des soignants du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation) de Coutances. Neuf pompiers ont été mobilisés.

