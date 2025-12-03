En ce moment Gabriela KATSEYE
Laval. Des baptêmes en voitures d'époque et de prestige pour le Téléthon

Loisir. L'Automobile club de l'Ouest organise un rassemblement et des baptêmes de véhicules d'époque et de prestige à Laval, samedi 6 décembre. Les recettes seront reversées au Téléthon.

Publié le 03/12/2025 à 16h22 - Par Simon Lebaron
L'Automobile club de l'Ouest organise un nouveau rassemblement de voitures d'époque et de prestige à Laval pour le Téléthon, samedi 6 décembre. - Automobile club de l'Ouest

De belles voitures vont se pavaner dans et autour de Laval samedi 6 décembre. A l'occasion du Téléthon, l'Automobile club de l'Ouest (ACO) organise un rassemblement de véhicules d'époque et de prestige. La trentaine de voitures sera stationnée autour du kiosque à musique, square de Boston de 10h à 18h.

"De la 2CV à la Lamborghini"

L'accès aux voitures est gratuit. Il sera également possible de profiter d'une promenade d'une quinzaine de minutes sur les routes du département à bord de l'un des nombreux modèles présents. "On va de la 2CV à la Lamborghini. On attend au moins une Ferrari, des Porsche, des MG, des Triumph, des Alfa Romeo, des Peugeot", énumère Philippe Leriche, administrateur de l'ACO en Mayenne.

2 500€ reversés au Téléthon en 2024

La balade coûte 10€, une somme entièrement reversée à l'association Téléthon. "Comme on veut que chaque propriétaire de voiture participe à des baptêmes, le premier tour que les personnes feront est tiré au sort parmi toutes les voitures", explique Philippe Leriche. "Si une personne veut absolument faire un tour dans une voiture spécifique, elle peut choisir une voiture après avoir fait un tour", poursuit-il.

Le deuxième tour sera également au prix de 10€ sauf pour le choix d'une voiture de prestige, auquel cas le tarif est de 25€. L'inscription à un baptême se fait directement sur place. Une offre de restauration sera également proposée, dont une partie des recettes sera reversée au Téléthon. En 2024, l'événement avait permis de reverser 2 500€ au Téléthon.

