Tennis de table. Les dernières places pour assister aux championnats de France Elite à Laval s'arrachent

Sport. Les championnats de France Elite se tiendront à l'Espace Mayenne de Laval en juin 2026. Les places s'arrachent pour voir l'élite française de la discipline, dont les frères Lebrun.

Publié le 02/12/2025 à 12h08 - Par Simon Lebaron
Pauline Chasselin, championne de France en titre, défendra sa couronne à l'Espace Mayenne de Laval en juin 2026. - Simon Lebaron

L'élite du tennis de table français donne rendez-vous au public à l'Espace Mayenne de Laval, du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 pour les championnats de France. L'engouement autour de cet événement, dont la billetterie a ouvert lundi 24 novembre, a été important. "Près de 9 500 places ont été vendues en une semaine, incroyable", écrit sur ses réseaux sociaux le comité mayennais de tennis de table.

Les dernières places pour les demi-finales

L'enthousiasme autour de cette discipline grandit depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 et l'ascension des frères Alexis et Félix Lebrun. Ces derniers ont trusté les titres en simple lors des 4 derniers championnats nationaux. Ils sont attendus à l'Espace Mayenne, tout comme Simon Gauzy, Flavien Coton et le Normand Thibault Poret, qui figurent dans le Top 50 mondial. Championne de France en simple et en double, Pauline Chasselin défendra également sa couronne à Laval.

Il n'y a plus de billets pour assister à la journée entière du dimanche, ni pour l'après-midi de finales. Il reste peu de places pour la session de demi-finales du dimanche matin et les finales du double messieurs et dames le samedi soir. La billetterie est à retrouver sur my.weezevent.com.

Tennis de table. Les dernières places pour assister aux championnats de France Elite à Laval s'arrachent
