Aide humanitaire à Gaza. Près de 300 tonnes d'affaires, dont des vivres : un porte-conteneurs quitte Le Havre ce soir

Solidarité. Ce dimanche 18 janvier à 18h, un fret humanitaire rejoint l'Egypte pour acheminer de l'aide humanitaire vers la Bande de Gaza, 

Publié le 18/01/2026 à 11h26 - Par Elvire Alix
Aide humanitaire à Gaza. Près de 300 tonnes d'affaires, dont des vivres : un porte-conteneurs quitte Le Havre ce soir
Le convoi humanitaire partira ce dimanche 18 janvier à 18h, du port du Havre.  - Illustration

Un porte-conteneurs de la compagnie maritime française CMA-CGM doit quitter le port du Havre ce soir à 18h, transportant à son bord près de 300 tonnes de matériels destinés à la population de la bande de Gaza, qui subit un blocus de la part d'Israël. 

Un acheminement par l'Egypte

La cargaison est composée essentiellement de vivres, dont une part importante fournie par l'entreprise rouennaise Nutriset, spécialisée dans la lutte contre la malnutrition. Cette opération humanitaire est financée conjointement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la fondation CMA-CGM et le Programme alimentaire mondial (PAM). Ce dernier jouera un rôle central dans la suite de l'acheminement : une fois le navire arrivé à Port-Saïd, en Egypte, la cargaison sera transportée par voie terrestre jusqu'à la bande de Gaza. 

Aide humanitaire à Gaza. Près de 300 tonnes d'affaires, dont des vivres : un porte-conteneurs quitte Le Havre ce soir
