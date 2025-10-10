Rouen. La banderole représentant les drapeaux israélien et palestinien sur la mairie a été dégradée, la Ville va déposer plainte

La banderole apposée sur la façade de la mairie de Rouen, sur laquelle sont représentés les drapeaux israélien et palestinien, a été dégradée, entraînant l'ouverture d'une enquête, a-t-on appris vendredi 10 octobre auprès de sources concordantes.

Une action "pour indiquer qu'Israël ne veut pas la paix"

"Une personne a grimpé le fronton de l'hôtel de ville dans la nuit de mercredi à jeudi et a collé des lettres sur la bâche", a indiqué à l'AFP la municipalité. Ainsi, les mots "NE VEUX PAS" ont été inscrits entre le drapeau israélien et le mot "paix", "pour indiquer qu'Israël ne veut pas la paix", a ajouté la même source, en précisant que la banderole est située à environ quatre mètres du sol.

Cette bâche, en place à Rouen depuis novembre 2023, représente les deux drapeaux avec le mot "Paix" et une colombe entre eux. La mairie a dit déposer plainte vendredi et avoir "procédé au retrait des lettres qui n'apparaissent plus sur la bâche". Une enquête pour "dégradation volontaire de bien public" a été ouverte, selon une source policière.

