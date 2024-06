Rouen. Paix entre Israël et la Palestine : près de 500 manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville

Les Rouennais se sont une nouvelle fois mobilisés samedi 8 juin dans l'après-midi pour manifester dans le centre-ville pour la paix entre Israël et la Palestine, en guerre depuis de nombreux mois. Selon la préfecture de Seine-Maritime, à 15h, près de 200 personnes ont été comptabilisées et à la fin de la manifestation, elles étaient près de 510. Les manifestants sont notamment passés par le théâtre des arts et la rue Jeanne-d'Arc. La circulation des bus Teor (T1, T2 et T3) a été perturbée, des déviations ont été mises en place le temps de la manifestation.

