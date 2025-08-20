Perche ornais. Accident entre deux camions sur la RN 12 : un chauffeur est mort

L'accident a viré au drame. Mardi 19 août vers 17h50, un violent face-à-face entre deux camions est survenu sur la route nationale 12 au lieu-dit le Moulin de Villedieu à Saint-Maurice-lès-Charencey.

Un accident mortel

L'un des conducteurs, incarcéré dans son véhicule, a été déclaré décédé par les secours sur place. Le second a été désincarcéré sur semi-remorque. Il a été transporté vers le CHU de Caen dans un état grave.

21 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. La circulation de la RN 12 a été coupée pendant l'intervention des secours, jusqu'à 21h30.