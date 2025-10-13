Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Tous les pass "fan" vendus en 30 minutes

C'est devenu une véritable tradition pour les fidèles du Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Avant même d'en connaître la programmation, les plus passionnés peuvent chaque année profiter d'une offre "fan", leur permettant d'obtenir un pass trois ou quatre jours à tarif préférentiel.

L'offre fan épuisée 30 minutes après son ouverture

Ce lundi 13 octobre matin, la billetterie a ouvert à 10h… et 30 minutes plus tard, tout était déjà vendu. Une preuve, s'il en fallait, de l'attachement du public à l'un des événements musicaux les plus populaires de Normandie.

Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de décrocher un pass "fan", les pass trois et quatre jours sont désormais disponibles aux tarifs normaux. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce de la programmation pour connaître les artistes qui feront vibrer le parc de Beauregard l'été prochain du 2 au 5 juillet 2026.