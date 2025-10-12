Télévision. Zone Interdite s'invite à Condé-sur-Sarthe : plongée dans les secrets de la prison la plus surveillée de Normandie

Ce dimanche 12 octobre soir, Zone Interdite propose une enquête exclusive au cœur des prisons de haute sécurité françaises, comme Condé-sur-Sarthe (Orne) ou Vendin-le-Vieil. Ces établissements abritent désormais les 200 détenus les plus dangereux, souvent liés à des réseaux de narcotrafic.

Ces prisons, pensées comme des forteresses modernes, sont nées après un événement marquant : l'évasion de Mohamed Amra au printemps 2024, un épisode tragique qui a coûté la vie à deux surveillants.

Des prisons conçues pour couper tout contact avec l'extérieur

A Condé-sur-Sarthe, chaque détail vise un objectif clair : zéro communication, zéro corruption.

Les parloirs vitrés empêchent tout contact physique ou échange d'objets. Les unités de vie familiale ont disparu : plus de visites privées avec les proches.

Les auditions judiciaires se font désormais en visioconférence, évitant les transferts risqués.

Les détenus sont fouillés régulièrement, les activités réduites au strict minimum, et chaque mouvement est surveillé 24 heures sur 24.

Les agents face à un quotidien sous haute tension

Pour résister aux pressions et tentatives de corruption, les surveillants recrutés pour ces nouvelles unités bénéficient d'une formation spécifique. Leur mission : tenir face à des détenus considérés comme les plus influents du pays.

Entre vigilance constante et isolement professionnel, le reportage met en lumière la réalité difficile mais essentielle de ces personnels pénitentiaires.

Des détenus en révolte contre le nouveau régime carcéral

Mais derrière ces murs ultramodernes, la tension est palpable. Certains détenus dénoncent des conditions de détention "inhumaines", allant jusqu'à des grèves de la faim et des recours en justice.

Ils pointent notamment la rupture totale des liens familiaux, pourtant parfois utilisés comme couverture pour maintenir leurs réseaux criminels depuis la cellule.

Une révolution sécuritaire au cœur de la Normandie

Avec ce dispositif inédit, la France teste un modèle pénitentiaire où les détenus n'ont plus aucune prise sur le personnel. Condé-sur-Sarthe devient ainsi un symbole fort de cette mutation, un laboratoire grandeur nature pour endiguer la criminalité organisée et protéger le personnel pénitentiaire.

Grâce à Zone Interdite, le grand public découvre enfin les coulisses de cette transformation radicale, entre enjeux humains, politiques et sécuritaires.

Ou et quand regarder ?

L'émission Zone Interdite consacrée aux nouvelles prisons de haute sécurité, dont celle de Condé-sur-Sarthe, est diffusée dimanche 12 octobre 2025 à 21h10 sur M6. Le reportage est également disponible en replay sur M6+ dès la fin de la diffusion.