Caen. Appelés pour un feu d'appartement les pompiers découvrent une sexagénaire grièvement blessée

Les pompiers du Calvados ont été appelés, samedi 10 janvier, à Caen au niveau de la rue du Docteur Auvray près du Stade Maurice Fouque pour un feu d'appartement.

La victime a été transportée au CHU de Caen

Arrivés sur place vers 10h30, les secours ont découvert à l'intérieur une victime, une femme de 60 ans gravement blessée. Elle a été conduite en état d'urgence absolue en direction du CHU de Caen. L'opération a nécessité l'intervention des centres de secours de Caen Couvrechef et la caserne d'Ifs.