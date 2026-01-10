En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Bonne table à Rouen. BinBim Bang et la typique street food coréenne

Loisir. BinBim Bang, situé à L'Entrepôt Food Hall à Rouen, propose des plats caractéristiques de la street food coréenne.

Publié le 10/01/2026 à 11h00 - Par Margaux Fresnais
Bin Zhang a également ouvert un BinBim Bang au 25 rue Lesueur, Le Havre, après avoir ouvert celui à L'Entrepôt Food Hall à Rouen.

A L'Entrepôt Food Hall à Rouen, BinBim Bang succède à Mr Croc'. Finis les croque-monsieur, place aux spécialités venues tout droit de la street food coréenne : bibimbaps, corn dogs, poulet frit, buns gua bao (petits pains cuits à la vapeur garnis de viande) et kimchi (chou fermenté) maison.

Pour les amateurs de saveurs coréennes

Pour la première fois, je me laisse tenter par un corn dog. Incontournable sur les réseaux sociaux, mais inédit pour moi. Il s'agit d'une saucisse et de fromage enrobés de pâte à frire à mi-chemin entre la brioche et le beignet, le tout planté sur un bâtonnet et badigeonné de ketchup, moutarde et mayonnaise. Une belle découverte, qui, contrairement à ce que je pouvais penser, est très pratique à manger. "Grâce au bâtonnet vous pouvez l'emmener et le manger partout", explique Bin Zhang, le gérant du restaurant. Il existe différentes variantes, comme celui enrobé de frites. Le classique est à 6,90€. Après cette mise en bouche copieuse, place au plat phare de la carte, le bibimbap. "C'est un plat très équilibré", affirme le gérant. Ce bol complet, à 13,90€, marie riz, courgettes, shiitakes (champignons), carottes, épinards, poulet, œuf. Le tout est relevé par la sauce soja et le gochujang, un condiment à base de piment rouge, qui donne tout son caractère à ce mélange riche en saveurs. Plusieurs options sont disponibles : bœuf, poulet, végétarien et bientôt à la crevette à la place de celui au porc.

Le bibimbap au poulet accompagné d'un corn dog à la saucisse et au fromage.Le bibimbap au poulet accompagné d'un corn dog à la saucisse et au fromage.

Le concept colle parfaitement à l'esprit nomade et curieux de la clientèle de L'Entrepôt. "C'est beaucoup de jeunes qui viennent découvrir différentes street food du monde entier et qui veulent manger rapidement", conclut-il. Trois formules sont proposées, allant de 11,90€ à 12,90€, incluant corn dog, gua bao ou six ailes de poulet épicées, d'un accompagnement au choix (frites, salade de choux ou riz nature) et d'une boisson.

Pratique. 5 quai de Boisguilbert Hangar E, Rouen. Ouvert tous les jours, de midi à 14h et de 19 à 22h. 02 35 71 54 32.

Le bibimbap au poulet accompagné d'un corn dog à la saucisse et au fromage.

