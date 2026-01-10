Place du commerce à Caen. Coiffure, jeux de cartes et vins

"Avant d'ouvrir cette cave, cela faisait deux ans que j'étais distributeur dans la Normandie. Je travaillais déjà avec les domaines viticoles que je propose ici", précise Léo-Paul Leblond, gérant de la cave Solide Vins Libres à Caen. Pour le choix du nom de la cave, il explique : "Solide vient du fait que j'emploie souvent ce mot pour caractériser le bien et le bon."

Coiffure et jeux

"Nous sommes en 'osmose' dans tous les sens du terme : dans la façon de travailler ou encore dans la façon de penser notre salon de coiffure", sourient Delphine Tasset et Margaux Racine, gérantes d'Osmose. Elles expliquent leur choix de s'installer dans le quartier du Chemin Vert : "Nous voulions nous excentrer. Ce qu'on aime, c'est justement cette vie de quartier", précisent-elles.

Romain Merlin est le gérant de la boutique Les Jeux de Merlin, rue Caponière à Caen : "Je trouve que c'est un bon plan pour les Caennais. Ce que je propose se vend souvent exclusivement en ligne." Il propose des cartes à collectionner de nombreux jeux et insiste sur l'originalité de sa sélection : "J'ai des boosters (paquets de cartes) qui viennent directement du Japon !"