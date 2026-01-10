Place du commerce à Caen. Coiffure, jeux de cartes et vins

"Avant d'ouvrir cette cave, cela faisait deux ans que j'étais distributeur dans la Normandie. Je travaillais déjà avec les domaines viticoles que je propose ici", précise Léo-Paul Leblond, gérant de la cave Solide Vins Libres à Caen. Pour le choix du nom de la cave, il explique : "Solide vient du fait que j'emploie souvent ce mot pour caractériser le bien et le bon."
Coiffure et jeux
"Nous sommes en 'osmose' dans tous les sens du terme : dans la façon de travailler ou encore dans la façon de penser notre salon de coiffure", sourient Delphine Tasset et Margaux Racine, gérantes d'Osmose. Elles expliquent leur choix de s'installer dans le quartier du Chemin Vert : "Nous voulions nous excentrer. Ce qu'on aime, c'est justement cette vie de quartier", précisent-elles.
Romain Merlin est le gérant de la boutique Les Jeux de Merlin, rue Caponière à Caen : "Je trouve que c'est un bon plan pour les Caennais. Ce que je propose se vend souvent exclusivement en ligne." Il propose des cartes à collectionner de nombreux jeux et insiste sur l'originalité de sa sélection : "J'ai des boosters (paquets de cartes) qui viennent directement du Japon !"
Solide Vins Libres, rue Jean Romain
Solide Vins Libres a ouvert le 14 novembre à Caen. Léo-Paul Leblond, sommelier de formation, en est le gérant.
En plus d'une large sélection de vins naturels, la cave propose aussi à manger, deux soirs dans la semaine. Des dîners qui s'accompagnent d'une dégustation de vins. La cave espère d'ailleurs avoir une petite terrasse, pour profiter des beaux jours autour d'un verre. Ouvert du mardi au samedi.
Le salon Osmose, rue d'Authie
Un nouveau salon de coiffure a ouvert dans le quartier du Chemin Vert à Caen. Delphine Tasset et Margaux Racine en sont les gérantes.
Le salon de coiffure est plutôt spécialisé en colorations, balayages et extensions, mais il propose aussi un hair spa (soin du cuir chevelu) ou encore des coupes pour cheveux bouclés. Osmose accueille aussi dans son salon un barbier et une tatoueuse. Ouvert du lundi au jeudi, et le samedi.
Les Jeux de Merlin, rue Caponière
Les fans de jeux de cartes à collectionner ont rendez-vous aux Jeux de Merlin. Romain Merlin a ouvert sa première boutique au 20 rue Caponière.
Pokémon, Yu-Gi-Oh !, One Piece ou encore Star Wars : il y en a pour tous les goûts ! La boutique propose des cartes de différentes raretés, à des prix adaptés à tous les budgets. Il est également possible d'y déposer vos cartes pour une revente directe. Ouverte du mardi au samedi.
