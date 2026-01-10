Bonne table à Caen. Un esprit familial au Brunch des Quais

La pluie et le froid m'ont amené à pousser les portes de ce restaurant à la belle devanture. Fermé depuis un an et demi, le Brunch des Quais à Caen propose une nouvelle carte qui plaît, vu comment sa salle était comble vendredi 2 janvier, un mois après la réouverture. Alors qu'elle proposait le restaurant à d'éventuels clients, Vanessa Fossey, agente immobilière, a eu le coup de cœur. Inès Fossey, sa fille, fait aussi partie de l'aventure : "Elle réalise son rêve, ça me fait plaisir de l'aider." Pour ce qui est de l'intérieur, il n'a pas changé : "La décoration d'avant nous plaisait bien, et pas mal de travaux avaient déjà été faits ici."

Un service en continu

A la carte, il y en a pour tous les goûts, de 9h à 18h : du sucré au salé, en passant par les plats à partager, tout est halal. Mon choix s'est porté sur la tartine de saumon, accompagnée de sa salade. Avec son pain toasté, sa cream cheese, ses quelques myrtilles et framboises, et évidemment son saumon, le plat est plus consistant qu'il n'y paraît, à 14,90€. D'autres plats sont proposés : eggs muffin, un petit sandwich chaud composé d'un pain muffin anglais maison, burger ou encore omelette maison. Au moment du dessert, je me suis tourné vers un chocolat chaud maison à 4,50€. Pourtant, ce n'est pas le choix qui manquait, avec des recettes à base de pancakes ou de brioches. "Dans le global, on est aux alentours de 30€ par personne", explique Inès Fossey. Dans mon cas, je n'en ai eu "que" pour 23,30€, avec l'ajout d'un soda.

La tartine de saumon et sa salade.

Le succès est là, depuis l'ouverture : "Sur les prévisions, on est même au-dessus de nos attentes", explique Vanessa Fossey. Pour sa fille, "l'objectif, c'est qu'on puisse venir entre amis, en famille, avec n'importe qui, et qu'on se sente comme à la maison". La devanture a également attiré un couple britannique, ayant passé le jour de l'An en Normandie, qui se fait un plaisir de me donner son avis : "C'était vraiment bon, et le concept du restaurant est très sympa."

Pratique. Le Brunch des Quais, 9 quai de juillet, Caen. Service en continu de 9h à 18h, du mercredi au dimanche. 02 14 74 90 66.