

Calvados. Intoxication au monoxyde de carbone : un homme de 56 ans meurt

Sécurité. Les pompiers sont intervenus à Falaise dans le Calvados dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier. Deux personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. L'une d'elles est morte.

Publié le 10/01/2026 à 17h51 - Par Justine Carrère
Calvados. Intoxication au monoxyde de carbone : un homme de 56 ans meurt
Les pompiers sont intervenus à Falaise dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier. Un homme intoxiqué au monoxyde de carbone est mort. - Célia Caradec

Un drame a eu lieu. Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier, les pompiers sont intervenus au niveau de la route de Bretagne à Falaise dans le Calvados vers 3h du matin pour une intoxication au monoxyde de carbone dans une maison. Un homme de 56 ans est mort et une femme de 58 ans a été transportée au centre hospitalier de falaise.

A lire aussi. Calvados. Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes conduites à l'hôpital

Les pompiers appellent à la prudence

Samedi 10 janvier, les pompiers du Calvados ont rappelé les bons gestes à suivre. "En cas de coupure d'électricité dans votre habitation, les groupes électrogènes ne doivent jamais être utilisés à l'intérieur des habitations, des garages et des caves", ont-ils assuré. "En effet, ils dégagent du monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et mortel". Les pompiers rappellent que les groupes électrogènes doivent uniquement être utilisés à l'extérieur.

