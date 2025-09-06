En ce moment This is the life Amy MCDONALD
Porté disparu depuis un an, Christian Schodrowski a été retrouvé sans vie cet été

Sécurité. Christian Schodrowski, un randonneur de 27 ans disparu à Formentin dans le Calvados en 2024 a été retrouvé sans vie le 28 août 2025. L'information a été dévoilée samedi 6 septembre.

Publié le 06/09/2025 à 17h10, mis à jour le 06/09/2025 à 17h41 - Par Justine Carrère
Christian Schodrowski, un randonneur porté disparu depuis 2024, a été retrouvé sans vie le 28 août 2025. - Tendance Ouest

Du nouveau dans l'affaire de la disparition de Christian Schodrowski, un randonneur de 27 ans disparu à Formentin dans le Calvados en 2024. Une source policière a indiqué samedi 6 septembre que son corps a été "découvert dans la forêt de Formentin le 28 août 2025 en fin d'après-midi".

L'homme n'avait pas donné de nouvelles depuis un an

Depuis le 11 septembre 2024, Christian Schodrowski n'avait pas donné de nouvelles. La gendarmerie du Calvados avait donc lancé un appel à témoins pour le retrouver. "Disparu depuis le 22 septembre 2024, il s'était donné la mort dans un laps de temps proche de la date de sa disparition", a poursuivi cette même source.

 

