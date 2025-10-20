Baie du Mont Saint-Michel. Il propose son terrain pour disperser les cendres de son animal de compagnie

C'est une première en France, et ça se passe en Normandie. Yves-Antoine Rébillard, 37 ans, est rennais et a créé l'entreprise Ultim'Air. Il s'agit d'une aire de dispersion de cendres pour animaux de compagnie située en face du Mont Saint-Michel, à Courtils.

Yves-Antoine Rébillard est parti de deux constats : le rapport aux animaux de compagnie est aussi différent, plus proche. De plus en plus de personnes passent par la crémation pour leur animal de compagnie, mais ne savent pas quoi faire des cendres. Il n'est pas possible de les disperser où l'on veut, ce doit être sur un terrain privé. "Tout le monde n'a pas de jardin, donc là, ça permet d'avoir un lieu", explique-t-il. Quand des personnes dispersent des cendres, elles peuvent après revenir sur le terrain quand elles veulent pour se recueillir. "On déménage quatre à six fois dans une vie. Si vous dispersez les cendres dans votre jardin et que vous vendez votre maison, derrière il n'est plus possible de revenir se recueillir comme on le souhaite", détaille-t-il.

Un adieu complet

Le terrain fait un peu plus d'un hectare et Yves-Antoine Rébillard propose toute une prestation. "Il y a une partie cérémonie où j'installe un petit salon de jardin avec une arche et une vue sympa sur le Mont Saint-Michel. C'est le temps de recueillement, qui est personnalisable", dévoile-t-il. A la fin de l'heure, heure et demie, vient le moment de la dispersion. La prestation coûte 350€. Il peut aussi donner le contact de vidéaste ou traiteur pour plus de services.